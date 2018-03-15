Жителям Хорошево-Мневников расскажут об особенностях хвойных растений

В ходе экскурсии в парке «Серебряный бор» жителям Хорошево-Мневников расскажут об особенностях хвойных растений.

— Экскурсия приурочена к Международному дню леса, она пройдет по маршруту «У озера Бездонное». Участники узнают об особенностях хвойных растений, в частности, сосен, которые произрастают на территории Памятника природы «Серебряный бор». Мероприятие рассчитано на детей от шести лет и взрослых, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Всех желающих будут ждать 21 марта на экологической тропе «У озера Бездонное», начало в 13.00. Длительность экскурсии — 1,5 часа. Записаться можно по телефону 8 (499) 199-01-10. (вт)