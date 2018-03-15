Красота на высоте: петунии для балконов, лоджий и террас

Петунии, пожалуй, можно назвать самыми известными и востребованными растениями для балконного озеленения: по красоте и разнообразию окрасок, обильности и продолжительности цветения им трудно найти достойную замену. Особых сложностей в уходе за петунией нет, но некоторые нюансы агротехники именно в горшечной культуре знать обязательно.

Петунии — идеальное растение для балконного озеленения

Условия, в которых будут находиться растения:

северная или южная сторона, то есть сколько часов в сутки они будут освещены солнцем;

где будут размещены — на застекленном балконе или лоджии, частично защищены, под открытым небом и так далее.

После того, как все особенности размещения будут учтены, можно приступить к выбору растения. Садоводы-любители условно делят все петунии на три категории: ампельные, каскадные и кустовые. Для подвесных кашпо и балконных ящиков традиционно выбирают сорта и гибриды ампельных и каскадных (чтобы не повторяться с объяснениями кто есть кто, загляните в материал Петунии. Краткий толковый словарь — там вы найдете подробное описание характеристик каждой группы). Правда, никто не запретит вам отступить от общепринятых правил и украсить свой балкон кустовыми петуниями — это ваше право, и они тоже смотрятся чудесно, согласитесь!

Кустовые петунии в балконных ящиках

Определившись с группой, останется подыскать сорт или гибрид по заданным характеристикам, и желательно обратить внимание на такие параметры:

размер, форма и окраска цветка;

срок и продолжительность цветения;

расположение цветков относительно длины побега;

устойчивость к вредителям и болезням;

способность к быстрому восстановлению после механических повреждений и обрезки;

необходимость формирования (прищипывания);

восприимчивость к недостаточному освещению и так далее.

Внимательно изучайте характеристики сорта или гибрида

И еще: может, это и ненаучно, но в жизни такие ситуации сплошь и рядом: есть сорта, которые ни при каких обстоятельствах вырастить не удается, как бы вы ни старались. Но есть и такие, что замечательно удаются без особых хлопот. Поэтому придется искать «свои» сорта и гибриды опытным путем.

Выбор посадочной емкости

Что бы там ни писали производители на пакетиках с семенами, практики тверды и единодушны: на одно растение не менее 5 л грунта, а если можно, то гораздо больше — хуже не будет!

Корням петунии нужно много места

Корневую систему петунии маленькой не назовешь, и регулярные подкормки не помогут, если растение сидит в маленькой емкости — декоративности от него ждать не придется.

В маленьких горшках петунии будут хилыми

Что касается материала цветочного горшка — его тоже придется подбирать опытным путем: у многих дачников петунии превосходно растут в пластиковых, а в керамических не хотят. Красиво смотрятся проволочные корзинки с кокосовым наполнителем, но грунт в них пересыхает гораздо быстрее, чем в пластиковых и керамических горшках: если нет возможности поливать несколько раз в день или установить систему автополива — не мучайте растение.

В такой корзинке петунии смотрятся изящно, но требуют частого полива

Полив

И в этом вопросе практики единодушны — ежедневный полив необходим, в идеале — утром и вечером! Естественно, заливать растения не стоит, но грунт в горшке всегда должен быть влажным.

Петунии очень требовательны к поливу

Если петуния завяла от недостатка полива один раз — не страшно, но если земляной ком пересыхает постоянно — проблем не избежать: листья пожелтеют и опадут, цветение сойдет на нет, а самое главное — пострадает иммунитет растения, и оно станет беззащитным перед вредителями и болезнями. Твердо запомните: своевременный и достаточный полив петунии — половина успеха в ее выращивании.

Формирование

У сортов, которые завязывают семена, нужно удалять увядшие цветки вместе с семенной коробочкой, дабы растение не тратило силы на их вызревание, что не лучшим образом сказывается на дальнейшем цветении.

Увядшие цветки нужно удалять

Примерно к середине лета петунии теряют декоративность — междоузлия удлиняются, листья и цветки мельчают. Значит, пора провести омолаживающую обрезку: у кустовых оставив побеги по 10-15 см, у каскадных и ампельных их можно укоротить наполовину. И сразу провести подкормку. Если через некоторое время петуния вновь утратила декоративность — проведите омолаживающую обрезку повторно.

Петунии необходимо регулярно подкармливать

И не забывайте о подкормках, без них вырастить роскошно цветущий куст петунии вряд ли получится. А вот о том, когда и какие именно удобрения нужны, речь пойдет в следующей статье.