Рустэм Хамитов провел встречу с ректором МГУ

Руководитель главного вуза страны посетил столицу республики с официальным визитом.

В настоящий момент, по данным ректора Московского государственного университета, в стенах вуза получают образование 470 студентов из Башкортостана . Такие цифры озвучил сегодня ректор МГУ на встрече с Рустэмом Хамитовым . Стороны обсудили вопросы развития системы образования на всех уровнях, а также развитие учебных программ и перспективы совместного сотрудничества по работе с одаренными детьми.

В Башкортостане действует программа по поддержке таких школьников, а наработки МГУ будут полезны для её совершенствования. Кроме того, Глава республики и Виктор Садовничий рассмотрели возможность проведения в Уфе заседания Совета ректоров России

Рустэм Хамитов: «Это позволит обсудить тематику вузов Башкортостана. Наши вузы подтянулись бы, и мы бы им помогли и с материальной точки зрения. А по внутреннему содержанию у нас вузы неплохие».

В ходе рабочей встречи, помимо всего прочего, Рустэм Хамитов и Виктор Садовничий обсудили вопрос повышения качества подготовки выпускников вузов, а также совместную работу по проведению олимпиад.

Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета: «У нас в МГУ 470 учеников из Башкирии, из них 370 — победители олимпиад. Талантливые у вас люди. Важно, чтобы они имели возможность вернуться в республику».