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Рустэм Хамитов провел встречу с ректором МГУ
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Рустэм Хамитов провел встречу с ректором МГУ 

Башкирское спутниковое телевидение 20 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Руководитель главного вуза страны посетил столицу республики с официальным визитом.
В настоящий момент, по данным ректора Московского государственного университета, в стенах вуза получают образование 470 студентов из Башкортостана. Такие цифры озвучил сегодня ректор МГУ на встрече с Рустэмом Хамитовым. Стороны обсудили вопросы развития системы образования на всех уровнях, а также развитие учебных программ и перспективы совместного сотрудничества по работе с одаренными детьми.
В Башкортостане действует программа по поддержке таких школьников, а наработки МГУ будут полезны для её совершенствования. Кроме того, Глава республики и Виктор Садовничий рассмотрели возможность проведения в Уфе заседания Совета ректоров России.
Рустэм Хамитов: «Это позволит обсудить тематику вузов Башкортостана. Наши вузы подтянулись бы, и мы бы им помогли и с материальной точки зрения. А по внутреннему содержанию у нас вузы неплохие».
В ходе рабочей встречи, помимо всего прочего, Рустэм Хамитов и Виктор Садовничий обсудили вопрос повышения качества подготовки выпускников вузов, а также совместную работу по проведению олимпиад.
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета: «У нас в МГУ 470 учеников из Башкирии, из них 370 — победители олимпиад. Талантливые у вас люди. Важно, чтобы они имели возможность вернуться в республику».
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