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Более 30 ярмарок вакансий пройдет в Нижегородской области в марте
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Более 30 ярмарок вакансий пройдет в Нижегородской области в марте 

Vgoroden.ru 10 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
33 ярмарки вакансий для безработных граждан организуют центры занятости населения Нижегородской области в марте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По состоянию на середины марта 2018 года, в Нижегородской области 7,6 тысяч безработных. При этом потребность в сотрудниках, заявленная предприятиями и организациями, составляет 28,9 тысяч человек. Буквально за неделю банк вакансий увеличился почти на 200 вариантов.
«Несмотря на многообразие форм и методов работы службы занятости ярмарки вакансий всегда пользуются спросом. Участие в ярмарках вакансий дает соискателям возможность пройти собеседования сразу с несколькими работодателями, выбрать наилучшие условия труда, получить консультации специалистов, а работодателям — подобрать необходимый персонал», — отметил начальник регионального управления по труду и занятости населения Алексей Силантьев.
На сегодняшний день наиболее востребованы в Нижегородской области водители, токари, швеи, трактористы, каменщики, продавцы, станочники, повара, монтажники, машинисты и другие представители рабочих профессий. Также есть спрос на врачей, инженеров, медсестер, учителей и воспитателей. Неквалифицированным соискателям работодатели готовы предложить такие вакансии, как грузчик, сторож, дворник, курьер, мойщик автомобилей.
Напомним, за месяц число вакансий в Нижегородской области увеличилось на 3,4 тысячи.
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