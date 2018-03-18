Более 30 ярмарок вакансий пройдет в Нижегородской области в марте

33 ярмарки вакансий для безработных граждан организуют центры занятости населения Нижегородской области в марте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По состоянию на середины марта 2018 года, в Нижегородской области 7,6 тысяч безработных. При этом потребность в сотрудниках, заявленная предприятиями и организациями, составляет 28,9 тысяч человек. Буквально за неделю банк вакансий увеличился почти на 200 вариантов.

«Несмотря на многообразие форм и методов работы службы занятости ярмарки вакансий всегда пользуются спросом. Участие в ярмарках вакансий дает соискателям возможность пройти собеседования сразу с несколькими работодателями, выбрать наилучшие условия труда, получить консультации специалистов, а работодателям — подобрать необходимый персонал», — отметил начальник регионального управления по труду и занятости населения Алексей Силантьев.

На сегодняшний день наиболее востребованы в Нижегородской области водители, токари, швеи, трактористы, каменщики, продавцы, станочники, повара, монтажники, машинисты и другие представители рабочих профессий. Также есть спрос на врачей, инженеров, медсестер, учителей и воспитателей. Неквалифицированным соискателям работодатели готовы предложить такие вакансии, как грузчик, сторож, дворник, курьер, мойщик автомобилей.

Напомним, за месяц число вакансий в Нижегородской области увеличилось на 3,4 тысячи.