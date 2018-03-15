Зеленоградцев приглашают на обзорную экскурсию по выставке «360 градусов»

18 марта в 15.00 в Выставочном зале Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410) состоится обзорная экскурсия по выставке «3600». Вход свободный (6+).

Не так давно Зеленограду исполнилось 60 лет. Созданный новаторами как первый город-спутник Москвы в 1958 году, наш город стал экспериментальной площадкой, всесоюзным центром микроэлектроники, а главное — домом для многих людей.

Как рассказать незнакомцу, что такое Зеленоград? У каждого рассказчика город будет свой. Однако есть те особенности, которые без труда назовет каждый житель. К юбилею города Музей Зеленограда представляет выставку, на которой с помощью подлинных музейных предметов раскрывается суть города и его главные особенности. Разделы выставки посвящены науке и микроэлектронным производствам, уникальной градостроительной концепции города-спутника, природе и другим важным темам.