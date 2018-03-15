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Присматривайтесь к яблокам: в Тюменскую область вместе с фруктами могут завезти опасного мраморного клопа
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Присматривайтесь к яблокам: в Тюменскую область вместе с фруктами могут завезти опасного мраморного клопа 

72.ru 15 марта 2018
Фото: 72.ru
Специалисты Россельхознадзора опасаются, что на территорию Тюменской области из Краснодарского края могут завезти опасного вредителя. Речь идет о коричнево-мраморном клопе, который способен уничтожить более ста видов разных растений. Пока фактов проникновения этих насекомых в наш регион нет, но риск, что в магазин завезут яблоки с вредителем велик.
— Сейчас специалисты Россельхознадора предпринимают все возможные меры для предотвращения завоза коричнево-мраморного клопа в Тюмень. Есть вероятность, что вредитель уже есть на нашей территории, но поскольку он теплолюбивое существо, то и проявлять себя начнет лишь при температуре выше 12 градусов тепла. Поэтому мы и призываем как организации, так и частных лиц сообщать о фактах обнаружения этих клопов. Их достаточно просто определить по окрасу, размеру (12-17 миллиметров) и едкому запаху. Распространяться он может не только с помощью растений, но тарами, машинами, — сообщил Николай Яринов, начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля.
Специалисты утверждают, что вспышка заболеваемости растений из-за мраморных клопов произошла не так давно в Краснодарском крае, а туда насекомых-вредителей завезли из Абхазии. Теперь, чтобы не допустить дальнейшего распространения, специалисты газом обеззараживают фрукты, растения и транспортные средства, которые везут товар в регионы.
Если вы заметили где-то этого вредителя, то сообщайте в управление на электронную почту ursnokr72@yandex.ru, по телефону 8 (3452) 43-02-01 или на «горячую линию» 8 (3452) 58-52-31.
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