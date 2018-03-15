Продукция «Эвалар» встала на полки аптек Австралии

Компания «Эвалар» заключила контракт с крупнейшим фармдистрибьютором Австралии API, который поставляет продукцию в более чем 1000 аптек на территории зеленого континента, и отгрузила первую партию продукции.

API является одним из старейших игроков австралийского фармрынка, который не только осуществляет поставки на территории всего континента, но также контролирует аптечную сеть Priceline, включающую 450 точек по всей Австралии. «Эвалар» поставляет в Австралию линейку из 15 наименований продукции — 9 БАД и 6 чаев.

Директор департамента внешнеэкономической деятельности ЗАО «Эвалар» Александр Головко подчеркнул, что, несмотря на жесткое регулирование рынка БАД в Австралии, где БАД рассматриваются как медицинские добавки (medical supplements) и их оборот контролируется минздравом , этот рынок оценивается в компании как весьма перспективный: «Согласно аналитическим данным, которыми мы располагаем, более 60% населения Австралии регулярно употребляют БАД, тогда как в России эта цифра не доходит и до 20%. Ежегодный оборот рынка БАД в Австралии достигает 5 млрд долларов, при этом, по данным международного маркетингового агентстваIBIS World, последние 5 лет этот рынок рос на 7-8% ».

К выходу на рынок компания готовилась более 3 лет. Первым шагом стала адаптация производства согласно требованиям Администрации по лекарственным средствам Министерства здравоохранения и геронтологии Австралии. Соответствующий сертификат (TGA) компания получила в 2015 году. На протяжении нескольких лет велась доработка рецептур БАД, в соответствии с требованиями австралийского законодательства. В 2016 году был открыт офис «Эвалар» в Сиднее , который проводил работу по регистрации продуктов компании.

Для выхода на австралийский рынок компания полностью переработала упаковку своей продукции. Философию и дизайн упаковки разработало крупное международное агентство EmediaCreative, которое сделало главной художественной доминантой калейдоскоп из трав Алтая , нарисованных акварелью.

По словам арт-директора проекта Саары Леметти (Saara Lemmetty), «Работая над этим проектом, мы черпали вдохновение в природе горного Алтая, красоте гор и уникальных целебных трав. Учитывая, что компания производит натуральные растительные препараты, неудивительно, что мы решили обратиться к образам растений. Но мы не хотели использовать стандартные фото, нам нужен был некий символ. Им стал акварельный калейдоскоп из лекарственных растений: круг — это холистический символ, он символизирует гармонию и здоровье, он же подчеркивает и важный тезис в позиционировании компании, которая является предприятием полного цикла: от выращивания растений до упаковки готовой продукции».