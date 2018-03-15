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Конкурс детских работ стартовал в природном комплексе «Кузьминки-Люблино»
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Конкурс детских работ стартовал в природном комплексе «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 15 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Весенний этап конкурса детского творчества и фотографий «Животные и растения природно-исторического парка „Кузьминки-Люблино“ стартовал сегодня в ГПБУ „Мосприрода“.
Творческие работы принимаются в двух направлениях — фотография и рисунок. В каждом направлении по три номинации: животные, растения и пейзаж. Участниками могут стать все желающие школьники и дошколята.
На конкурс принимаются работы, выполненные в различной технике рисования, для фотографий допускается цветокоррекция. Фотоработы принимаются в распечатанном виде на плотной бумаге в формате А4 или А3.
Детские рисунки и фотографии должны соответствовать заявленной теме и быть оригинальными. Также экспертным жюри будет оцениваться техническое и художественное исполнение. По итогам проведения конкурса состоится награждение победителей — им вручат грамоты и ценные призы.
Работы (с указанием названия, ФИО автора и контактного телефона) принимаются до 15 мая по адресу: улица Кузьминская, дом 10. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (495) 377-35-93.
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