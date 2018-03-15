Как получить 200 тысяч рублей учителям Архангельской области?

Говорят, что педагоги области в этом году могут получить премию. Как её можно получить? И о какой сумме речь?

Отвечает министр образования и науки Поморья Сергей Котлов:

— С 23 апреля по 21 мая 2018 года пройдёт конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего основного общего и среднего общего образования. А также — воспитателями, педагогами дополнительного образования и тренерами-преподавателями. Размер премий составит от 50 до 200 тысяч рублей.

Чтобы стать участником конкурсного отбора, необходимо представить документы на бумажном и электронном носителях в срок с 16 по 18 апреля 2018 года. Заявки будут приниматься в Архангельском областном институте открытого образования по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 270, каб. № 43.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в Архангельском областном институте открытого образования по телефону: 8 (8182) 24-18-57.