Болгарские журналисты исполнили мечту Захаровой об эдельвейсе, озвученную в интервью ТАСС

Таким образом представители СМИ исполнили мечту дипломата, озвученную в эксклюзивном интервью ТАСС к 8 марта.

Захарова поблагодарила болгарскую прессу, в том числе за приглашение посетить Болгарию . «В отличие от Сергея Лаврова , который так и не принял приглашение о визите в Великобританию , ваше приглашение, которое, как мне кажется, шло от чистого сердца, я в личном качестве принимаю», — шутливо ответила дипломат.

Ранее в праздничном интервью ТАСС Захарова поделилась: «Есть цветок, который хотелось бы получить, — это эдельвейс. Я читала о нем очень много, потому что он считается цветком рожденных в декабре. Ни разу не видела его вживую».