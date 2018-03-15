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Болгарские журналисты исполнили мечту Захаровой об эдельвейсе, озвученную в интервью ТАСС
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Болгарские журналисты исполнили мечту Захаровой об эдельвейсе, озвученную в интервью ТАСС 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила в подарок цветок эдельвейса от болгарских журналистов во время выступления на еженедельном брифинге.
Таким образом представители СМИ исполнили мечту дипломата, озвученную в эксклюзивном интервью ТАСС к 8 марта.
Захарова поблагодарила болгарскую прессу, в том числе за приглашение посетить Болгарию. «В отличие от Сергея Лаврова, который так и не принял приглашение о визите в Великобританию, ваше приглашение, которое, как мне кажется, шло от чистого сердца, я в личном качестве принимаю», — шутливо ответила дипломат.
Ранее в праздничном интервью ТАСС Захарова поделилась: «Есть цветок, который хотелось бы получить, — это эдельвейс. Я читала о нем очень много, потому что он считается цветком рожденных в декабре. Ни разу не видела его вживую».
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