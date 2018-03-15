В Красноярске названо имя воспитателя года

Воспитателем года в Красноярске стала Дарина Деркач, педагог из детского сада №91, сообщает управление образования города.

Всего в конкурсе участвовало 50 воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, психологов, логопедов. В этом году за звание лучшего педагога впервые боролся мужчина, 28-летний инструктор по физической культуре детского сада № 182 Александр Андреев

В финал вышли 10 человек, которые по результатам нескольких этапов, которые продолжались в течение двух месяцев.. Участники писали эссе на тему «Педагог — это инженер человеческой души», презентовали собственные методические находки, интернет-портфолио, а также проводили открытые занятия и мастер-классы.