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В Красноярске названо имя воспитателя года
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В Красноярске названо имя воспитателя года 

АиФ Красноярск 15 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Воспитателем года в Красноярске стала Дарина Деркач, педагог из детского сада №91, сообщает управление образования города.
Всего в конкурсе участвовало 50 воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, психологов, логопедов. В этом году за звание лучшего педагога впервые боролся мужчина, 28-летний инструктор по физической культуре детского сада № 182 Александр Андреев.
В финал вышли 10 человек, которые по результатам нескольких этапов, которые продолжались в течение двух месяцев.. Участники писали эссе на тему «Педагог — это инженер человеческой души», презентовали собственные методические находки, интернет-портфолио, а также проводили открытые занятия и мастер-классы.
Кроме абсолютного победителя конкурса, лауреатами стали Наталья Дубкова, воспитатель детского сада № 183, Екатерина Краснова, музыкальный руководитель из сада № 286 и Ольга Никитина, педагог-психолог из 165 садика.
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