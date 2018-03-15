Рязанскому хлебозаводу присвоено звание «Лучший хлеб России-2018»

15 марта в Международном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве завершилась 24-я Международная специализированная выставка «Современное хлебопечение-2018», сообщает пресс-служба горадминистрации. Одним из участников выставки стал рязанский хлебозавод №1. Всего 28 организаций из 17 регионов страны представили 123 образца хлебобулочных изделий.

По итогам двух этапов конкурса рязанскому хлебу ржано-пшеничному заварному «Богородский» присужден Малый Кубок 1 степени и звание «Лучший хлеб России-2018».