Ещё
Рязанскому хлебозаводу присвоено звание «Лучший хлеб России-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рязанскому хлебозаводу присвоено звание «Лучший хлеб России-2018» 

АиФ Рязань 15 марта 2018
15 марта в Международном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве завершилась 24-я Международная специализированная выставка «Современное хлебопечение-2018», сообщает пресс-служба горадминистрации. Одним из участников выставки стал рязанский хлебозавод №1. Всего 28 организаций из 17 регионов страны представили 123 образца хлебобулочных изделий.
По итогам двух этапов конкурса рязанскому хлебу ржано-пшеничному заварному «Богородский» присужден Малый Кубок 1 степени и звание «Лучший хлеб России-2018».
АиФ Рязань: последние новости
На четырех улицах Рязани из-за ремонта водопровода отключили воду Замглавы администрации Рязани Ольга Свинцова оставила должность Завершается строительство ЖК «Дядьково» в Рязанском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля486
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России399
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение