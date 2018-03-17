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Замминистра образования провела в Орле совещание с учителями
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Замминистра образования провела в Орле совещание с учителями 

РИА 57 20 часов назад
Фото: РИА 57
Заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина накануне, 16 марта, посетила с рабочим визитом Орловскую область, сообщает пресс-служба правительства региона.
Совещание с педагогическими работниками области прошло во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина. Перед началом встречи Синюгина познакомилась с работой учреждения дополнительного образования, пообщалась с педагогами посмотрела, как проходят занятия школьников и посетила выставку творческих работ.
На совещании заместитель министра образования рассказала об основных задачах и перспективах развития образовательной системы России.
Среди основных задач она отметила доступность образования, оснащение классов современным оборудованием и обеспечение качества образования. Синюгина уточнила, что в числе серьёзных проблем, которые необходимо решить оперативно — приход в отрасль образования молодых специалистов.
Еще одной приоритетной задачей является обновление содержания образования. По словам чиновницы, в будущем планируется создание единого образовательного пространства и разработка базовых учебников по предметам. Одним из главных проектов является создание «цифровой школы».
Одним из вопросов обсуждения стала государственная итоговая аттестация учащихся. По информации Татьяны Шевцовой, что процент орловских выпускников 2017 года, поступивших в вузы составил 86,13%. Это четвертый результат среди регионов России. Доля выпускников, набравших не менее 150 баллов по трем ЕГЭ, равна 91,3%.
На совещании Синюгина также ответила на вопросы орловских педагогов.
Сообщение Замминистра образования провела в Орле совещание с учителями появились сначала на РИА 57.
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