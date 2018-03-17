Замминистра образования провела в Орле совещание с учителями

Совещание с педагогическими работниками области прошло во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина. Перед началом встречи Синюгина познакомилась с работой учреждения дополнительного образования, пообщалась с педагогами посмотрела, как проходят занятия школьников и посетила выставку творческих работ.

На совещании заместитель министра образования рассказала об основных задачах и перспективах развития образовательной системы России.

Среди основных задач она отметила доступность образования, оснащение классов современным оборудованием и обеспечение качества образования. Синюгина уточнила, что в числе серьёзных проблем, которые необходимо решить оперативно — приход в отрасль образования молодых специалистов.

Еще одной приоритетной задачей является обновление содержания образования. По словам чиновницы, в будущем планируется создание единого образовательного пространства и разработка базовых учебников по предметам. Одним из главных проектов является создание «цифровой школы».

Одним из вопросов обсуждения стала государственная итоговая аттестация учащихся. По информации Татьяны Шевцовой , что процент орловских выпускников 2017 года, поступивших в вузы составил 86,13%. Это четвертый результат среди регионов России. Доля выпускников, набравших не менее 150 баллов по трем ЕГЭ, равна 91,3%.

На совещании Синюгина также ответила на вопросы орловских педагогов.