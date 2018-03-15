В Самаре открылась экологическая фотовыставка «Мы вместе — целая Россия, мы вместе — заповедная страна»

Здесь можно было встретить множество школьных групп, и не только из Самары , но и из Казахстана Башкирии . Все они пришли на открытие фотовыставки «Мы вместе — целая Россия , мы вместе — заповедная страна», посвященной 100-летию заповедной системы в нашей стране и 90-летию Жигулевского заповедника.

За короткое время гости совершили виртуальное путешествие по 47 российским заповедникам и национальным паркам. Всего же на территории России находится более 100 заповедников.

В экспозиции представлено свыше 200 фотографий с потрясающими видами российских лесов, гор, рек и озер, с изображением редких животных и растений. Тут же можно было узнать немало интересного о заповедниках России.

В том числе, об одном и самых необычных заповедников, который размещается в Убсунурском котловане, окруженном горным массивом. Уникальность этого места в том, что здесь, на небольшой территории, представлены практически все природные зоны России, включая тайгу и пустыню. Здесь в тесном соседстве находятся животные и растения, которые вместе не встречаются больше нигде.

На выставке можно познакомиться с особо охраняемыми природными территориями Самарского края, узнать о правилах их посещения, а также с помощью экскурсоводов придумать себе собственный «Заповедный маршрут».

А еще можно узнать, например, о необычной лесной опытной станции, которая находится в Бузулукском бору; о природных объектах, ставших символами нашего края — о горе Стрельная и Каменной чаше с возведенной поблизости часовней в честь Николая Чудотворца. Оба объекта являются бриллиантами в короне российской природы. Можно узнать здесь и о реликтовых и эндемичных растениях, и о редких животных, которые водятся в Самарской области . Таких, как орлан-белохвост, куница, болотная черепаха и бабочка Павлиний глаз. Фотографии их также представлены на выставке.

Символом Жигулевского заповедника является забавный зверек барсук. На прошедшей после открытия выставки встрече с Юрием Краснобаевым, директором заповедника, самарские дети передали ему послания Барсуку — с рисунками и рассказами о самых красивых местах в Самарском крае, увиденных ими.

Юрий Петрович пообещал передать все эти послания по назначению. В свою очередь, он рассказал гостям выставки, как живет природный парк сегодня, о его маршрутах и программах, которые предполагается реализовать совместно с мультимедийным парком «Россия — моя история».

А в завершении встречи гости посмотрели фильм «Бриллианты для моих муравьев», который стал одним из открытий последнего фестиваля документального кино «Соль земли», прошедшего в Самаре.