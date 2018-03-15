Университет Обручевского района был представлен на выставке

В Московском Гостином дворе состоялась ежегодная выставка «Образование и карьера».

В этом году стенд Геологоразведочного университета, единственного вуза геологического профиля, пользовался особой популярностью у школьников. Геологоразведочный университет всегда активно участвует в образовательных выставках. Выставка «Образование и карьера» — это современное коммуникативное пространство, где учебные заведения и компании-работодатели представляют свои программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, переподготовки кадров и повышения квалификации, трудоустройства для всех кто задумывается, куда пойти учиться и где найти работу.