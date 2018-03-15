Ещё
Университет Обручевского района был представлен на выставке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Университет Обручевского района был представлен на выставке 

Обручевский меридиан 15 марта 2018
Фото: Обручевский меридиан
В Московском Гостином дворе состоялась ежегодная выставка «Образование и карьера».
В этом году стенд Геологоразведочного университета, единственного вуза геологического профиля, пользовался особой популярностью у школьников. Геологоразведочный университет всегда активно участвует в образовательных выставках. Выставка «Образование и карьера» — это современное коммуникативное пространство, где учебные заведения и компании-работодатели представляют свои программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, переподготовки кадров и повышения квалификации, трудоустройства для всех кто задумывается, куда пойти учиться и где найти работу.
Обручевский меридиан: последние новости
Столичные школы оснастят современным оборудованием для изучения астрономии Инвесторы смогут побороться за право торговли в парке «Усадьба Воронцово» Фольклорный ансамбль «Куделя» приглашает на «Весенние заклички»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП35
Порошенко поставили ультиматум по Крыму269
Умер Александр Павловский12
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»126
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина154
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение