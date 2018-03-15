Выставка иллюстраций к известным детским произведениям пройдет в библиотеке на Барболина 

«Если открыть книгу» — так называется выставка молодого автора графических иллюстрированных работ Нины Красновой-младшей, которая пройдет в библиотеке №76 им. Лермонтова в Сокольниках 23 марта.
— Не только дети, но и многие взрослые первым делом просматривают книгу в поисках картинок, а иногда и выбор нового бумажного друга делают, ориентируясь на то, приглянулись ли им изображения, — прокомментировали в библиотеке.
По словам сотрудников, в библиотеке будет представлена графика к любимым детворой и взрослыми произведениям, таким как «Маугли» Р. Киплинга, «Стойкий оловянный солдатик» Ганса Христина Андерсена, «Затерянный мир» Артура Конана Дойла.
Издания с иллюстрациями Нины Красновой принимали участие в Молодежной выставке МСХ, Московском международном фестивале искусств «Традиции и современность», Всероссийской художественной выставке «Волшебный мир книги».
Добавим, выставка состоится в рамках Недели детской книги.
Начало мероприятия двадцать третьего марта в 13 часов.
Адрес: ул. Барболина, д. 6.
Фото: предоставлено библиотекой №76 им. М. Ю. Лермонтова.