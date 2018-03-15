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В Сан-Диего прибыла супружеская пара тасманийских дьяволов
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В Сан-Диего прибыла супружеская пара тасманийских дьяволов 

Мир24 15 марта 2018
В зоопарке Сан-Диего обживают новый дом необычные сумчатые из Австралии, сообщает «МИР 24».
Черная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав. Первые европейские поселенцы прозвали этих коренастых хищников тасманийскими дьяволами.
Несмотря на столь мрачную характеристику, сотрудников зоосада эти звери просто обворожили. В Калифорнию приехала супружеская пара — Маклавин и Киринди.
«Им по два года. Киринди, конечно, более застенчивая и скрытная, но мы от них обоих в восторге. Киринди все больше и больше раскрепощается, и так удивительно наблюдать, как расцветает ее личность. Ну а Маклавин — просто милашка, открытый, дружелюбный, очень любит общаться», — рассказывает работница зоопарка Сан-Диего Кэти Томлинсон.
Тасманийский дьявол, он же сумчатый черт, очень прожорлив. Его суточная норма пищи — 15% от массы тела. Питается мелкими и средними млекопитающими и птицами, а также насекомыми, змеями и амфибиями. В общем, ест все, что движется. Но больше всего любит падаль.
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