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«Люди хотят, чтобы огурцы пахли огурцами, а помидоры — помидорами»
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«Люди хотят, чтобы огурцы пахли огурцами, а помидоры — помидорами» 

Primpress 19 часов назад
Фото: Primpress
В ходе пленарного заседания 19-й Международной аграрно-продовольственной выставки «Дальагро. Продовольствие» ученый секретарь Ученого совета Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Глотова призвала малый бизнес накормить жителей Приморского края вкусной и качественной пищей, сообщает PRIMPRESS.
Как заявила Елена Глотова, к органическим, качественным продуктам в Приморье можно отнести всего от одного до четырех процентов.
В то же время 60-80 процентов приморцев готовы покупать органику, при этом отдавая на 30 процентов больше денег, чем за обычную еду.
«Люди хотят, чтобы огурцы пахли огурцами, а помидоры — помидорами», — уверен эксперт.
Глотова предлагает поддерживать малый бизнес и фермеров в том, чтобы выращивать органические продукты.
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