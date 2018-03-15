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Сохранение языков и социальное развитие народов Севера обсудят на съезде в Якутии
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Сохранение языков и социальное развитие народов Севера обсудят на съезде в Якутии 

ТАСС 15 марта 2018
ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Вопросы сохранения языков, традиционного уклада жизни и взаимодействия с промышленными компаниями обсудят участники VII съезда Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, который состоится 20-21 марта. Об этом рассказал ТАСС в четверг первый вице— президент общественной организации Вячеслав Шадрин.
"119 делегатов съезда, представляющие все коренные народы Севера региона, будут работать на четырех переговорных площадках. В частности, состоится диалог представителей промышленных компаний и народов Севера. Наша задача — перейти от конфронтации к сотрудничеству, есть положительный опыт в некоторых районах, например, с компаниями «Прогноз» и «Алмазы Анабара» (дочерняя компания "Алросы"). Опыт этих компаний послужит примером для остальных", — рассказал собеседник агентства.
Шадрин отметил, что делегаты обсудят вопросы сохранения языка, культуры, образования северных народов. По его словам, владение языком среди народов Севера отличается.
"Относительно хорошая ситуация в регионе с долганским, чукотским и эвенским языками. Ситуация близка к критической в случае с эвенкийским и юкагирским языками. Из 1,26 тыс. юкагиров, проживающих в регионе, носителями родного языка являются менее 30 человек", — рассказал вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии.
Отдельно рассмотрят вопросы, связанные с сохранением традиционного образа жизни, в частности оленеводства, охоты, рыболовства.
"Остро стоят вопросы с землей. В ряде некоторых нормативных подзаконных актов внесены изменения не в пользу коренных народов. Ставится вопрос о том, чтобы жители северных районов платили арендные платежи за использование земель", — отметил он.
Шадрин добавил, что уровень социальной обеспеченности в отдаленных районах проживания северных народов остается низким.
"В частности, мы обсудим вопросы сохранения существующей социальной инфраструктуры на Севере. Не секрет, что многие социальные объекты находятся под угрозой закрытия из-за несоответствия новым федеральным нормативам, которые не учитывают условия северных территорий", — отметил он.
Собеседник агентства также сообщил, что рекомендации участников съезда рассмотрят на пленарном заседании с участием руководства региона.
Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия) создана в 1989 году. Объединяет пять коренных малочисленных народов региона: эвенков, эвенов, долган, юкагиров, чукчей.
Деятельность ассоциации направлена на защиту традиционного образа жизни и исконной среды обитания, на защиту прав коренных малочисленных народов Севера.
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