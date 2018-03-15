В Самаре открылась фотовыставка, посвящённая российским заповедникам и национальным паркам

Реликтовые уголки страны, её ландшафты, флора и фауна. В Самаре открылась фотовыставка, посвящённая отечественным заповедным землям. Более 200 снимков представлены в мультимедийном парке " Россия — моя история".

На сегодняшний день в России существует 105 заповедников и 52 национальных парка. Побывать везде — задача непосильная. Увидеть своими глазами хотя бы треть — уже подвиг. А вот на выставке всё рядом, только руку протяни.

На фотографиях природа всей страны — от западных границ до Дальнего Востока. Заповедные территории, редкие и уникальные растения и животные. Многие занесены в Красную книгу и охраняются программами ЮНЕСКО . До одних объектов природного наследия тысячи километров, другие совсем рядом — например, Жигулёвский заповедник.

"Идея самого проекта возникла в 2016 году, она посвящена 100-летию заповедной системы России и 90-летию Жигулёвского заповедника. В проекте участвовало 47 заповедников и национальных парков России", — рассказал директор Жигулёвского заповедника Юрий Краснобаев.

Выставка обосновалась в мультимедийном парке «Россия — моя история». Соседство, с одной стороны, неожиданное, а вот с другой — совсем понятное и правильное. «В экспозиции „Россия — моя история“ представлены все стороны, так и здесь мы видим все те природные ландшафты, горы, реки, животный мир, всё многообразие. И вот в сочетании, так сказать, с основной экспозицией, оно даёт такое общее представление вообще о нашей стране», — отметил проектный менеджер исторического парка «Россия — моя история» в Самаре Игорь Головлёв