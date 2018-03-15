Ещё
Какого числа Вербное воскресенье в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какого числа Вербное воскресенье в 2018 году 

Все новости Новосибирской области 15 марта 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Библии, Иисус на молодой ослице, как это и было предсказано в пророчестве, торжественно въехал в ворота Иерусалима на следующий день после Лазаревой субботы — дня, когда он совершил чудо воскресения праведника Лазаря.
Узнав о чуде, жители Иерусалима приветствовали Иисуса и оказали ему почести, устелив путь ослика пальмовыми ветвями. С тех пор в западной христианской традиции Вход Господень в Иерусалим называется Пальмовым воскресеньем.
В холодной России во время празднования пальмовые ветви были заменены вербами. Это растение считается вестником весны и тепла, так как первым распускается весной. По этой причине у нас прижилось другое название праздника — Вербное воскресенье.
В допетровские времена было принято отмечать Вербное воскресенье с традиционным русским размахом. Одна Петр I умерил народный пыл и приказал относиться к празднику более сдержанно. С тех пор Вербное воскресенье является тихим семейным праздником. В этот день дозволяются послабления в Великом посте — в частности, допускаются блюда из рыбы.
Ранее VN.ru сообщал, что Великий пост начался 19 февраля и продлится до 7 апреля, после чего сразу же наступит один из главных христианских праздников — Пасха. Это самое длительное воздержание от пищи и напитков в христианстве.
Все новости Новосибирской области: последние новости
С какого числа весенние каникулы-2018 в школах Уникальные фото животных с детенышами привезли на выставку 10 тысяч человек посетили выставку «УчСиб-2018» в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля486
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России399
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение