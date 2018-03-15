Какого числа Вербное воскресенье в 2018 году

Праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа . Согласно Библии, Иисус на молодой ослице, как это и было предсказано в пророчестве, торжественно въехал в ворота Иерусалима на следующий день после Лазаревой субботы — дня, когда он совершил чудо воскресения праведника Лазаря.

Узнав о чуде, жители Иерусалима приветствовали Иисуса и оказали ему почести, устелив путь ослика пальмовыми ветвями. С тех пор в западной христианской традиции Вход Господень в Иерусалим называется Пальмовым воскресеньем.

В холодной России во время празднования пальмовые ветви были заменены вербами. Это растение считается вестником весны и тепла, так как первым распускается весной. По этой причине у нас прижилось другое название праздника — Вербное воскресенье.

В допетровские времена было принято отмечать Вербное воскресенье с традиционным русским размахом. Одна Петр I умерил народный пыл и приказал относиться к празднику более сдержанно. С тех пор Вербное воскресенье является тихим семейным праздником. В этот день дозволяются послабления в Великом посте — в частности, допускаются блюда из рыбы.