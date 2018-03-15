Гагарина и Темникова показали, как выглядели 15 лет назад

Бывшие «фабрикантки» вспомнили юность.

Полина Гагарина и Лена Темникова подружились, когда обе участвовали во втором сезоне телепроекта «Фабрика звезд», еще в 2003 году. Теплые отношения девушки сохранили до сих пор. И, несмотря на то, что у каждой давно сложилась успешная сольная карьера, периодически звездные красавицы скучают по прошлым временам, когда они были совсем юными «фабрикантками».

В такую минутку ностальгии девушки решили провести небольшой фотоэксперимент: сделать совместное фото, как 15 лет назад. «На фотик из нулевых. Вспышка. Пленка. Проявка. Все дела», — написала Темникова под этими кадрами.

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Снимки получились очень атмосферными. И фон, и образы девушек, все тут напоминает о начале 2000-х годов. «Как сестры», — заключили поклонники, в очередной раз восхитившись подругами.

А вот на действительно старых, а не просто стилизованных фотографиях, узнать певиц непросто. Например, на снимке, который прислал Темниковой ее поклонник — кадр датирован августом 2003 года. Пьер Нарцисс , Полина Гагарина, Лена Темникова и Дмитрий Прасковьин пойманы в объектив фотоаппарата где-то за кулисами. Гагарину на этом фото вообще не узнать: пухленькая фигура, очень яркий макияж… Елена же больше похожа на себя нынешнюю, но разница все равно видна невооруженным глазом. Мы нашли в Instagram этих звезд еще парочку архивных кадров.

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