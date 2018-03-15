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Академгородок больше не место с самым чистым воздухом в Новосибирске
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Академгородок больше не место с самым чистым воздухом в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 15 марта 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Для воздуха снегопад — природный фильтр. Падая, снежинки зацепляют техногенные частицы. Чтобы определить уровень загрязнения среды, из снежных образцов выделяют все пылевые элементы. Для анализа под микроскопом формируют шашечки, для источника синхротронного излучения — таблетки. Они становятся мишенью для электромагнитного пучка, движущегося со скоростью света.
«Вызывает флюоресценцию, то есть переизлучение образца. Это переизлучение уже фиксируется детекторами», — поясняет ученый секретарь института ядерной физики СО РАН Яков Ракшун.
Переизлучение — это так называемый снимок состава образца. На экране — цельная картина: какие вещества и сколько их в каждой таблетке. Сравнивая эти графики в течение 11 лет, ученые обнаружили — на левом берегу содержание тяжелых металлов в воздухе сократилось в три раза.
«Мы делаем вывод, что экологическое состояние воздуха улучшилось в последние годы на левом берегу. Это связано с перепрофилированием промышленных предприятий, мы так думаем», — отметила сотрудник института геологии и минералогии СО РАН Светлана Артамонова.
Для исследований снег собирают на всей глубине снежного покрова. С одной территории — до  200 литров
Снежный материал ученые собирают со всех районов Новосибирска. Раньше фоновой точкой, то есть самым чистым местом, считали территории рядом с Академгородком, теперь обнаружили наиболее чистые образцы в районе Верх-Тулы. Там приходится собирать в два раза больше материала, чтобы выделить из них хоть немного природной пыли для исследований.
Индикатором загрязнения среды становится не только снег, но и растения. Сейчас на установке Института ядерной физики анализируют материалы из Ботанического сада.
«Собраны листья, размолоты и приготовлены образцы. Растения могут быть использованы как биоиндикатор, одни и те же растения на территории Новосибирска и на территории Ботсада», — говорит сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН Ольга Чанкина.
Индикатором загрязнения становятся не только снег и растения. Состояние окружающей среды изучают и по составу древесной коры (с помощью радиоуглеродного анализа). В Институте ядерной физики можно просканировать состав даже самых мельчайших частиц.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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