Заключен первый официальный договор на участие в 1-й Китайской международной импортной выставке

Шанхай , 15 марта / Синьхуа / — Организаторы 1-й Китайской международной импортной выставки сообщили о заключении первого официального договора на участие в этом мероприятии, которое пройдет в Шанхае в ноябре нынешнего года. Его подписали с японской корпорацией Nachi.

Nachi — одно из ведущих мировых предприятий производственного сектора, основная сфера деятельности корпорации в Китае — продажа промышленных роботов Nachi, продукции для машиностроительной промышленности, а также для производства автомобилей, работающих на новых источниках энергии.

Корпорация надеется с помощью предстоящего ЭКСПО еще более полно продемонстрировать своих роботов и технологии и получить фидбэк от клиентов, пожелания которых будут учтены при дальнейшем совершенствовании продукции, заявили в «дочке» Nachi в Шанхае.

На данный момент свыше 250 компаний подписали протоколы о намерениях участвовать в 1-й Китайской международной импортной выставке, сообщили ее организаторы. -0-