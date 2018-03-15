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Заключен первый официальный договор на участие в 1-й Китайской международной импортной выставке
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Заключен первый официальный договор на участие в 1-й Китайской международной импортной выставке 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — Организаторы 1-й Китайской международной импортной выставки сообщили о заключении первого официального договора на участие в этом мероприятии, которое пройдет в Шанхае в ноябре нынешнего года. Его подписали с японской корпорацией Nachi.
Nachi — одно из ведущих мировых предприятий производственного сектора, основная сфера деятельности корпорации в Китае — продажа промышленных роботов Nachi, продукции для машиностроительной промышленности, а также для производства автомобилей, работающих на новых источниках энергии.
Корпорация надеется с помощью предстоящего ЭКСПО еще более полно продемонстрировать своих роботов и технологии и получить фидбэк от клиентов, пожелания которых будут учтены при дальнейшем совершенствовании продукции, заявили в «дочке» Nachi в Шанхае.
На данный момент свыше 250 компаний подписали протоколы о намерениях участвовать в 1-й Китайской международной импортной выставке, сообщили ее организаторы. -0-
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