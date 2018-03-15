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СМИ: В российских магазинах исчезли опасные коньяк и шампанское
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СМИ: В российских магазинах исчезли опасные коньяк и шампанское 

RT на русском 15 марта 2018
В российских магазинах исчезли опасные коньяк и шампанское, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Осенью 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию (РАР), Роспотребнадзору, Роскачеству и МВД провести совместно с Генпрокуратурой комплексную внеплановую проверку рынков шампанского и коньяка.
Как отметили в аппарате вице-премьера, ведомства выполняли поручение каждое в своей части, и выводы какого-либо одного из них не могут быть окончательными. Головной исполнитель — РАР.
В ведомствах информацию о проверке не предоставили, но данные Роспотребнадзора уже известны. По данным газеты, в период с 17 октября 2017 года по 13 февраля 2018 года были проверены 5,5 тыс. лицензионных предприятий.
Продукцию проверяли на содержание тяжёлых металлов, а также на соответствие госстандартам по физико-химическим данным.
Оказалось, что только 0,86% из 6,9 тыс. проб не соответствовали требованиям по составу продукции. Из них на игристые вина пришлось 0,92%, на коньяки — 0,88%, на бренди — 0,22%.
В рознице представители Роспотребнадзора обнаружили нарушения в половине из 5,5 тыс. проверенных предприятий. В основном торговцы не соблюдали требования техрегламента «О безопасности пищевой продукции».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье пресечена работа подпольного склада алкоголя.
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