Юные жители Сокольников посетили выставку, посвященную 200-летию памятника Минину и Пожарскому

Воспитанники старших групп воскресной школы, действующей на базе Храма Воскресения Христова в Сокольниках, посетили выставку в историческом музее.

«Памятник Минину и Пожарскому в Москве . К 200-летию главного скульптурного монумента России » — так называлась выставка, в процессе которой дети узнали об истории проекта известного монумента, об этапах его создания. Памятник обрел славу в России и за границей еще задолго до своего открытия. До сегодняшних дней его статус, как одной из визитных карточек столицы, сохранился.

На выставке у воспитанников воскресной школы была уникальная возможность познакомиться с редкими литографиями и гравюрами, фотоснимками и плакатами, на которых запечатлены коронации императоров России, большие молебны и крестные ходы, военные парады, митинги, а также интересные виды Главной площади страны. По причине своего удачного месторасположения памятник стал «свидетелем» самых важных исторических моментов для Москвы в 19-20 веке.

Фото: предоставлено Храмом Воскресения Христова в Сокольниках.