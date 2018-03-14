Ещё
Юные жители Сокольников посетили выставку, посвященную 200-летию памятника Минину и Пожарскому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юные жители Сокольников посетили выставку, посвященную 200-летию памятника Минину и Пожарскому 

Управа района Сокольники 14 марта 2018
Воспитанники старших групп воскресной школы, действующей на базе Храма Воскресения Христова в Сокольниках, посетили выставку в историческом музее.
«Памятник Минину и Пожарскому в Москве. К 200-летию главного скульптурного монумента России» — так называлась выставка, в процессе которой дети узнали об истории проекта известного монумента, об этапах его создания. Памятник обрел славу в России и за границей еще задолго до своего открытия. До сегодняшних дней его статус, как одной из визитных карточек столицы, сохранился.
На выставке у воспитанников воскресной школы была уникальная возможность познакомиться с редкими литографиями и гравюрами, фотоснимками и плакатами, на которых запечатлены коронации императоров России, большие молебны и крестные ходы, военные парады, митинги, а также интересные виды Главной площади страны. По причине своего удачного месторасположения памятник стал «свидетелем» самых важных исторических моментов для Москвы в 19-20 веке.
Фото: предоставлено Храмом Воскресения Христова в Сокольниках.
Управа района Сокольники: последние новости
Выставка иллюстраций к известным детским произведениям пройдет в библиотеке на Барболина Учащиеся школы №1282 ознакомились с основами начальной военной подготовки Собянин: Жители сносимых пятиэтажек смогут получить равноценное жилье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля486
Порошенко предложили заткнуться в ответ104
Джонсон отказался пожимать руку послу России400
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение