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Студенты подмосковного колледжа победили на танцевальном «Сибирском марафоне»
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Студенты подмосковного колледжа победили на танцевальном «Сибирском марафоне» 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Студенты подмосковного колледжа стали первыми на «Сибирском марафоне» по танцевальному спорту, они победили в двух категориях, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Студенты Губернского колледжа Куликов Олег и Кривощекова Полина стали абсолютными победителями в двух категориях: RS взрослые + молодежь стандарт открытый класс и RS взрослые + молодежь латина открытый класс. Поздравляем Полину и Олега, а также их наставников, желаем новых побед!» — говорится в сообщении.
Турнир по танцевальному спорту «Сибирский марафон» прошел в Новосибирске.
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