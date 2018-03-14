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Быстрее, выше, удобнее: как меняются города с точки зрения урбанистики
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Быстрее, выше, удобнее: как меняются города с точки зрения урбанистики 

Теории и Практики 14 марта 2018
Фото: Теории и Практики
Рассказываем, как видит города современная урбанистика, чем небоскребы отличаются от средневековых башен и что нужно жителям мегаполиса для счастья.
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