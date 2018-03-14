Столичные садоводы поделятся опытом обрезки плодовых деревьев

17 марта в центре культуры и искусства «Меридиан» пройдет встреча участников клуба «Мой сад», на котором опытные садоводы раскроют секреты выращивания цветников на садовом участке и прививки плодовых деревьев.

Гости программы смогут обменяться опытом и посетить видеолекторий, который начнет свою работу в 14:10 в малом зале «Меридиана». Тематические лекции прочитают специалисты сельскохозяйственных наук: заведующий лабораторией декоративных культур Института садоводства А. В. Артюхова и преподаватель кафедры плодоводства Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева Ю. В. Воскобойникова.

Перед началом лекций с 14:00 в фойе можно будет бесплатно получить газеты и журналы для садоводов, а также ознакомится с разными семенами овощей и препаратов для роста растений.