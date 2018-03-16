Подрядчика на благоустройство цветников в музее-заповеднике «Царицыно» выберут на открытом конкурсе

Об этом сообщили в пресс-службе департамента конкурентной политики.

«Подрядчика, который благоустроит цветники на особо охраняемой природной территории музея-заповедника «Царицыно» определит открытый конкурс. Предприниматели могут подать заявки на участие до 21 марта 2018 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что победитель конкурса должен будет хаживать за 27 цветниками, а также полностью заменить ассортимент 18 цветников.

«На территории музея-заповедника расположены комбинированные цветники, состоящие из многолетних и однолетних растений, луковичных растений, кустарников, карликовых деревьев, газонов и инертного материала. Ассортимент включает в себя свыше 50 сортов растений», — пояснили в пресс-службе.