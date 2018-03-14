Москвичи узнают, как менялся проездной билет на протяжении двух веков

Экспонатами выставки станут служебные удостоверения, разовые годовые и льготные билеты. Одна из главных ценностей экспозиции — уникальный проездной на конку, выданный пассажиру в конце XIX века. Кроме проездных документов, посетители увидят маршрутные указатели, таблички и униформу кондукторов «Сегодня гости музея „Московский транспорт“ могут узнать, как менялись проездные документы на протяжении двух веков. Экспонаты любезно предоставили коллекционеры, неравнодушные к истории городского транспорта. Все желающие могут посетить выставку до конца марта», — цитирует пресс-служба мэрии директора по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгения Жигунова. Практически все экспонаты для выставки предоставили владельцы частных коллекций.