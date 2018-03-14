Мастер-класс по изготовлению тюльпанов из бумаги прошел в Марьиной Роще

Бесплатный мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги состоялся на минувшей неделе в «Центре искусств и творчества Марьина роща» на Октябрьской улице. Об этом сообщила методист центра Анна Уманская.

— Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня. Юные посетители смастерили разноцветные тюльпаны из бумаги своими руками — подарки для своих мам и бабушек, — пояснила Уманская.

Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» расположен по адресу: ул. Октябрьская, д. 58. (ак)