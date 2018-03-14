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Мастер-класс по изготовлению тюльпанов из бумаги прошел в Марьиной Роще
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Мастер-класс по изготовлению тюльпанов из бумаги прошел в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща 14 марта 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Бесплатный мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги состоялся на минувшей неделе в «Центре искусств и творчества Марьина роща» на Октябрьской улице. Об этом сообщила методист центра Анна Уманская.
— Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня. Юные посетители смастерили разноцветные тюльпаны из бумаги своими руками — подарки для своих мам и бабушек, — пояснила Уманская.
Напомним, «Центр искусств и творчества Марьина Роща» расположен по адресу: ул. Октябрьская, д. 58. (ак)
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