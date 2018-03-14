Божественные цветы: в Батуми прошла выставка японских камелий

Весенняя выставка японских камелий состоялась в батумском Ботаническом саду. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходила выставка

На выставке в батумском Ботаническом саду были представлены около 80 видов японских камелий. В ходе мероприятия можно было не только ознакомиться с экспонатами, но и приобрести понравившиеся цветы.

Культура разведения камелий в Японии насчитывает сотни веков. На протяжении истории камелии представляли собой культурные символы, в том числе и различных божеств. Например, камелия Цубаки была одним из символов богини солнца Аматэрасу, а во время запрета христианства в Японии она же стала символом Иисуса Христа для японцев-католиков, которым было запрещено носить крест.