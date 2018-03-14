Подопечные приюта «Бирюлево» примут участие в мероприятии «Woof Фестиваль о тех, кто рядом»

Четвертый фестиваль «Woof» состоится в Москве в конце марта. Об этом сообщили на странице в социальной сети приюта «Бирюлево» во вторник, 13 марта.

На этот раз площадкой для фестиваля было выбрано арт-пространство — Хлебозавод №9. По традиции, участниками фестиваля станут четвероногие любимцы из приютов Москвы и Московской области , в том числе и из приюта района Бирюлево Западное.

На фестивале будет возможность забрать понравившегося питомца к себе, однако путь к хвостатому другу лежит через собеседование с зоопсихологом. Помимо этого, желающим стать хозяевами кошки или собаки необходимо будет оформить договор и предъявить паспорт.

Для тех, кто не сможет подарить четвероногому другу новый дом, предусмотрена другая опция — можно будет оставить подарок в специальном пункте сбора помощи для подопечных приюта.

Традиционно на фестивале откроют благотворительный маркет с товарами для животных и фуд-корт.

Фото: приют «Бирюлево».