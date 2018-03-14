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Подопечные приюта «Бирюлево» примут участие в мероприятии «Woof Фестиваль о тех, кто рядом»
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Подопечные приюта «Бирюлево» примут участие в мероприятии «Woof Фестиваль о тех, кто рядом» 

Управа района Бирюлево Западное 14 марта 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Четвертый фестиваль «Woof» состоится в Москве в конце марта. Об этом сообщили на странице в социальной сети приюта «Бирюлево» во вторник, 13 марта.
На этот раз площадкой для фестиваля было выбрано арт-пространство — Хлебозавод №9. По традиции, участниками фестиваля станут четвероногие любимцы из приютов Москвы и Московской области, в том числе и из приюта района Бирюлево Западное.
На фестивале будет возможность забрать понравившегося питомца к себе, однако путь к хвостатому другу лежит через собеседование с зоопсихологом. Помимо этого, желающим стать хозяевами кошки или собаки необходимо будет оформить договор и предъявить паспорт.
Для тех, кто не сможет подарить четвероногому другу новый дом, предусмотрена другая опция — можно будет оставить подарок в специальном пункте сбора помощи для подопечных приюта.
Традиционно на фестивале откроют благотворительный маркет с товарами для животных и фуд-корт.
Фото: приют «Бирюлево».
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