В Ростехе заявили, что участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом

МОСКВА , 14 мар — РИА Новости . Участие в авиасалоне Фарнборо в Великобритании для "Ростеха" пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Недружественные шаги иностранных партнеров, конечно, сказываются на планах выставочной работы и в целом на продвижении нашей продукции на зарубежных рынках. Участие в Фарнборо для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции", — заявили в пресс-службе.

"Однозначно, это одно из проявлений недобросовестной конкуренции в сфере торговли вооружениями — с подобными вещами сталкиваемся все чаще и чаще. Однако мы не спешим отказываться от возможностей, которые дают подобные мероприятия. Площадка британского авиасалона может быть использована, например, для презентации гражданской продукции нашего авиационного кластера", — добавили в «Ростехе».