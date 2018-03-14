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В Ростехе заявили, что участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом
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В Ростехе заявили, что участие в авиасалоне Фарнборо остается под вопросом 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Участие в авиасалоне Фарнборо в Великобритании для "Ростеха" пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Недружественные шаги иностранных партнеров, конечно, сказываются на планах выставочной работы и в целом на продвижении нашей продукции на зарубежных рынках. Участие в Фарнборо для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции", — заявили в пресс-службе.
"Однозначно, это одно из проявлений недобросовестной конкуренции в сфере торговли вооружениями — с подобными вещами сталкиваемся все чаще и чаще. Однако мы не спешим отказываться от возможностей, которые дают подобные мероприятия. Площадка британского авиасалона может быть использована, например, для презентации гражданской продукции нашего авиационного кластера", — добавили в «Ростехе».
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