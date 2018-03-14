Воронежцев бесплатно научат правильно искать работу

В городе пройдёт специальный семинар эксперта по трудоустройству.

Воронежцев научат, как искать и находить работу. В городе пройдёт бесплатный семинар по успешному трудоустройству от специалиста компании HeadHunter. Встреча запланирована на 15 марта в 17:00 в конференц-зале Областного молодёжного центра (проспект революции, 32, 3 этаж). В ходе мероприятия воронежцам расскажут, как правильно готовиться к собеседованиям и качественно составлять резюме, пошагово распишут инструкцию самопрезентации, а также, как стоит вести свои страницы в соцсетях и почему стоит обратить внимание на онлайн-образование. Также эксперт крупнейшего сервиса по поиску работы поделится секретами, как управления карьерой. Пройдёт семинар в рамках работы Школы культурного волонтёрства, которую курирует общественная организация «Наша история» при поддержке регионального департамента образования, науки и молодёжной политики.