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Мультсериал «Смешарики» переведут на адыгейский язык
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Мультсериал «Смешарики» переведут на адыгейский язык 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
МАЙКОП, 14 марта. /ТАСС/. Фонд черкесской культуры «Адыги» инициировал перевод российского мультипликационного сериала «Смешарики» на адыгейский язык, сообщила ТАСС в среду генеральный директор фонда Ляна Кажарова.
"Сериал «Смешарики» любим и детьми, и взрослыми, и фонд продюссирует его перевод на адыгейский язык. Пять серий уже переведено, пять следующих в работе. Это делается для поддержания адыгейского языка. Дети смогут смотреть популярный мультипликационный сериал на родном языке, повышая уровень владения им", — сказала она.
Фонд «Адыги» занимается продюсированием мультфильмов практически с момента его создания в 2011 году, за это время перевели более десяти мультфильмов, среди них диснеевские «Ледниковый период», «Храброе сердце», «Рапунцель», «Шрек» и другие, рассказала Кажарова. Из персонажей отечественных мультсериалов на адыгейском языке разговаривают герои «Фиксиков».
"Создатели мультсериалов не возражают против их перевода на адыгейский язык. Мы не используем это в коммерческих целях. Мультфильмы, озвученные актерами на студии «Каракан» столицы Кабардино-Балкарии (Нальчика — прим. ТАСС), мы распространяем в социальных сетях. И очень приятно, что люди благодарят и предлагают финансовую помощь для дальнейшей работы нашего проекта, необходимого для поддержки языка", — говорит гендиректор фонда.
Адыгейский язык входит в абхазо-адыгскую группу языков, распространен в Адыгее и Краснодарском крае. В Адыгее имеет статус государственного языка наряду с русским языком, 14 марта в республике отмечают День национального языка и письменности.
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