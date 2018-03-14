В библиотеке на Весенней прошла концертная программа «Образ пленительный, образ прекрасный»

— Мероприятие было подготовлено юными волонтерами библиотеки — талантливыми воспитанниками детского сада № 2098. Дети порадовали своими трогательными номерами: поздравительными стихотворениями и песнями, танцами и музыкально-поэтической композицией, посвящённой мамам и бабушкам, — рассказали в библиотеке.

Читательницам, присутствовавшим на концерте, ребята вручили подарки: замечательные букетики цветов и поздравительные открытки, выполненные собственными руками.

Напомним, библиотека № 47 находится по адресу: ул. Весенняя, д. 8. (то)