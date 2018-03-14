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В библиотеке на Весенней прошла концертная программа «Образ пленительный, образ прекрасный»
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В библиотеке на Весенней прошла концертная программа «Образ пленительный, образ прекрасный» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
— Мероприятие было подготовлено юными волонтерами библиотеки — талантливыми воспитанниками детского сада № 2098. Дети порадовали своими трогательными номерами: поздравительными стихотворениями и песнями, танцами и музыкально-поэтической композицией, посвящённой мамам и бабушкам, — рассказали в библиотеке.
Читательницам, присутствовавшим на концерте, ребята вручили подарки: замечательные букетики цветов и поздравительные открытки, выполненные собственными руками.
Напомним, библиотека № 47 находится по адресу: ул. Весенняя, д. 8. (то)
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