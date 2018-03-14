Более 500 кошек из московского приюта отдадут в добрые руки

В Москве на выставке «Неслучайная встреча» более 500 кошек и котят из приюта «Муркоша» отдадут в добрые руки. За четыре года работы приюта уже более 3 тыс. питомцев нашли хозяев и обрели дом.

Стать хозяином котенка или взрослой кошки может стать любой желающий старше 21 года по результатам собеседования. Участие в выставке примут представители семейства кошачьих разных пород. Как отметили в приюте, все кошки и котята привиты, чипированы и имеют ветеринарные паспорта.

Выставка будет открыта 28 марта с 12:00 до 20:00 по адресу: м. Медведково, ул. Осташковская, д.14 стр.2.