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Более 500 кошек из московского приюта отдадут в добрые руки
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Более 500 кошек из московского приюта отдадут в добрые руки 

Национальная Служба Новостей 14 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве на выставке «Неслучайная встреча» более 500 кошек и котят из приюта «Муркоша» отдадут в добрые руки. За четыре года работы приюта уже более 3 тыс. питомцев нашли хозяев и обрели дом.
Стать хозяином котенка или взрослой кошки может стать любой желающий старше 21 года по результатам собеседования. Участие в выставке примут представители семейства кошачьих разных пород. Как отметили в приюте, все кошки и котята привиты, чипированы и имеют ветеринарные паспорта.
Выставка будет открыта 28 марта с 12:00 до 20:00 по адресу: м. Медведково, ул. Осташковская, д.14 стр.2.
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