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Не отлепляются друг от друга ни на минуту: как живут лошади размером с собаку
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Не отлепляются друг от друга ни на минуту: как живут лошади размером с собаку 

76.ru 14 марта 2018
Фото: 76.ru
В ярославском зоопарке поселилась парочка самых маленьких в мире лошадок фалабелла. Анюта и Тюльпан с людьми пока не очень хотят общаться, привыкают к новой обстановке. Но друг с другом они не расстаются даже на несколько секунд. Тюльпан не дает людям близко подходить к Анюте, оберегает. Лошадкам-неразлучникам два года, они приехали к нам из Краснодара. Их длинная густая шерсть похожа на овечью. Но они не любят ветер и сквозняки, поэтому ночуют в конюшне. Мини-лошади отлично приручаются. Планируется, что они станут жителями контактного зоопарка. Если вам сегодня грустно или просто хочется позитива, то посмотрите на эту кудрявую сладкую парочку.
Лошадки пока привыкают к новой обстановке
Шерсть у мини-лошадки очень густая
Из такой гривы Анюты можно плести косички
Лошадь фалабелла не любит сквозняки и ветер
Тюльпан оберегает Анюту и пока не подпускает к ней людей
Сладкая кудрявая парочка
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