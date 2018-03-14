Ещё
Школьники Некрасовки побывали на концерте к 45-летию организации «Юные инспектора движения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники Некрасовки побывали на концерте к 45-летию организации «Юные инспектора движения» 

Управа района Некрасовка 14 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
Отряд юных инспекторов движения 5 «Б» класса школы № 2089 района Некрасовка посетила праздничный концерт, посвященный 45-летию организации «Юные инспектора движения». Детей ждали всевозможные развлечения в холле Культурного центра Главного управления МВД России по городу Москве: выставка творчества учащихся московских школ, экспозиция боевого оружия и спецсредств Госавтоинспекции, викторины «Кубик-Рубик» и «Цветик-Семицветик».
Песенную часть открыл инспектор дорожно-патрульной службы Максим Сидоров. Далее выступили молодые артисты вокальных конкурсов, а сюрпризом для ЮИДовцев стало выступление звезды эстрады Алексея Хворостяна. После концерта каждый ребенок получил сладкий вкусный подарок. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
В школе на улице Липчанского отметили Международный женский день Выставку «Образование и карьера» посетили школьники из Некрасовки В храме иконы Божией Матери «Воспитание» отметили Прощеное Воскресение и Масленицу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля489
Порошенко предложили заткнуться в ответ104
Джонсон отказался пожимать руку послу России405
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»71
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение