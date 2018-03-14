Школьники Некрасовки побывали на концерте к 45-летию организации «Юные инспектора движения» 

Отряд юных инспекторов движения 5 «Б» класса школы № 2089 района Некрасовка посетила праздничный концерт, посвященный 45-летию организации «Юные инспектора движения». Детей ждали всевозможные развлечения в холле Культурного центра Главного управления МВД России по городу Москве: выставка творчества учащихся московских школ, экспозиция боевого оружия и спецсредств Госавтоинспекции, викторины «Кубик-Рубик» и «Цветик-Семицветик».
Песенную часть открыл инспектор дорожно-патрульной службы Максим Сидоров. Далее выступили молодые артисты вокальных конкурсов, а сюрпризом для ЮИДовцев стало выступление звезды эстрады Алексея Хворостяна. После концерта каждый ребенок получил сладкий вкусный подарок. (вт)