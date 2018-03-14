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Школы Москвы направили в МЧС более 140 заявок на уроки по безопасности на водоемах
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Школы Москвы направили в МЧС более 140 заявок на уроки по безопасности на водоемах 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Главное управление МЧС России по Москве получило более 140 заявок от столичных школ на проведение занятий по безопасности на водных объектах, сообщил в среду начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.
«Мы имеем уже более 140 заявок от школ департамента образования города Москвы на проведение занятий. Мы их (занятия — ред.) ориентируем на различные категории наших школьников, начиная с третьих и заканчивая 8-10 классами», — сказал Марьян на пресс-конференции.
Он отметил, что спасатели на уроках рассказывают школьникам о признаках опасного и безопасного льда на водоемах, а также показывают приемы безопасного поведения на водных объектах.
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