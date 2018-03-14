Школы Москвы направили в МЧС более 140 заявок на уроки по безопасности на водоемах

Главное управление МЧС России по Москве получило более 140 заявок от столичных школ на проведение занятий по безопасности на водных объектах, сообщил в среду начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

«Мы имеем уже более 140 заявок от школ департамента образования города Москвы на проведение занятий. Мы их (занятия — ред.) ориентируем на различные категории наших школьников, начиная с третьих и заканчивая 8-10 классами», — сказал Марьян на пресс-конференции.

Он отметил, что спасатели на уроках рассказывают школьникам о признаках опасного и безопасного льда на водоемах, а также показывают приемы безопасного поведения на водных объектах.