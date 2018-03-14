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Кадеты из Тимирязевского посетили площадки чемпионата «Профессионалы будущего»
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Кадеты из Тимирязевского посетили площадки чемпионата «Профессионалы будущего» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса на улице Вучетича побывали на площадках IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего». Например, ребята узнали, как их сверстники программируют схемы, чтобы люди, пережившие ампутацию конечностей, могли управлять протезами. Об этом сообщили в администрации кадетской школы-интерната.
— Кадеты увидели, как на одной из площадок участники проверяли наличие в пищевых продуктах вредных и полезных веществ. Также они познакомились с руководителем проекта «Аэрокосмическая инженерия», — рассказала педагог Светлана Смолеева.
В конце экскурсии учащиеся примерили на себя роль поваров на выставке кухонного оборудования. (мю)
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