Кадеты из Тимирязевского посетили площадки чемпионата «Профессионалы будущего»

Воспитанники Первого Московского кадетского корпуса на улице Вучетича побывали на площадках IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего». Например, ребята узнали, как их сверстники программируют схемы, чтобы люди, пережившие ампутацию конечностей, могли управлять протезами. Об этом сообщили в администрации кадетской школы-интерната.

— Кадеты увидели, как на одной из площадок участники проверяли наличие в пищевых продуктах вредных и полезных веществ. Также они познакомились с руководителем проекта «Аэрокосмическая инженерия», — рассказала педагог Светлана Смолеева.

В конце экскурсии учащиеся примерили на себя роль поваров на выставке кухонного оборудования. (мю)