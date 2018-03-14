Заявку «ЭКСПО-2025» презентовали в Кувейте

«Когда делегаты, входящие в Международное бюро выставок, принимают решение, за какую страну проголосовать, они в первую очередь обдумывают, сможет ли эта страна хорошо провести такое масштабное мероприятие, как Всемирная выставка. Россия уже не раз доказывала, что может. И я уверен, что ближайший мундиаль только подтвердит это», — отметил министр промышленности и торговли Кувейта Халед Ар-Раудан.

Ар-Раудан также сообщил, что хочет приехать в Россию на ЧМ-2018, так как является фанатом футбола и курирует его развитие в Кувейте. Министр иностранных дел Кувейта Амаль Хамад отметил, что идея «смарт сити», в Екатеринбурга перекликается с программой развития Кувейта до 2035 года. Первый заместитель министра информации Кувейта Тарек Аль-Мезрема отметил, что ставка на Екатеринбург, а не на другие «распиаренные» в мире города России, откроет новые горизонты развития страны.

Глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак отметила, что в странах ближневосточного региона Россия воспринимается «как очень серьезный партнер, с которым хотят налаживать отношения».

«Масштабы наших планов в рамках ЭКСПО вызывают неподдельное уважение со стороны руководства принимающих государств. Всегда возникает много вопросов относительно технологий, которые будут использовании при создании «умного города», о том, какое наследие мы планируем оставить после выставки», — отметила Сагайдак.

Ранее представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 в рамках миссии на Ближний Восток посетили Саудовскую Аравию, Бахрейн, Ливан, Иорданию, Иран, Оман и Катар. Тема российской конкурсной заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».