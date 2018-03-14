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Видом Вологды из-под облаков полюбуются авиапутешественники со всего мира
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Видом Вологды из-под облаков полюбуются авиапутешественники со всего мира 

Вологда.рф 14 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Фоторабота Романа Ильина, на которой запечатлена областная столица с высоты птичьего полета, украсила межрегиональную фотовыставку «Путешествуйте дома. Весна». Она открылась в международном аэропорту Внуково и посвящена событийному туризму России, пишет «Вологдатуринфо».
Фотография вологжанина единственная в экспозиции из 20 работ, представляющих лучших авторов разных регионов страны. В фотоподборке — красоты и достопримечательности Санкт-Петербурга, Владимирской, Тульской, Волгоградской, Тверской, Мурманской, Архангельской, Свердловской, Псковской областей, а также Краснодарского края, Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Республики Карелия.
Выставка традиционная, организована совместно с порталом о событийном туризме TRIP2RUS.RU, чтобы продемонстрировать туристам масштабы территории страны и ее богатой истории. Под каждой фотографией — аннотация об особенностях культуры региона, традициях и прославивших его соотечественниках. Экспозиция размещена на втором этаже зоны регистрации аэропорта, свободно посетить ее могут все желающие. Работать она будет до 20 апреля.
Оценить многообразие туристических маршрутов Вологодчины смогут жители и гости Архангельска. Фотовыставка «Туризм Вологодской области» открылась в одном из крупных торговых центров города, работать она будет до июля включительно. Организатор выставки — региональный Туристко-информационный центр.
Также фото с видами Вологодчины появится на улице Чумбарова-Лучинского в Архангельске. В экспозицию, которая будет открыта до середины мая, войдут фотоработы городов участников проекта «Серебряное ожерелье России».
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