В мартовские праздники в Крыму изъяли почти 6,5 тысячи краснокнижных подснежников 

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в преддверии 8 Марта изъяли почти 6,5 тыс. побегов подснежника складчатого, занесённого в Красную книгу России, сообщает «Крыминформ». «В ходе проведения ряда контрольно-надзорных мероприятий выявлены факты продажи краснокнижного первоцвета, по двум фактам лица, осуществляющие реализацию подснежника, скрылись с места правонарушения», — заявили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что указанные действия являются нарушением федерального закона «Об охране окружающей среды».
Общая сумма ущерба составила почти 3 млн рублей.
В 2017 году телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье найден чёрный рынок по продаже экзотических животных.