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Свыше 1,3 тыс. столичных отелей прошли спецквалификацию перед ЧМ‑2018
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Свыше 1,3 тыс. столичных отелей прошли спецквалификацию перед ЧМ‑2018 

Москва меняется 14 марта 2018
Фото: Москва меняется
Более 1,3 тысяч гостиниц в Москве прошли сертификацию на период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Нехватки номеров в столичных отелях не ожидается, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева.
«Мы ожидаем большое количество туристов, которые приедут на чемпионат мира, а это будут и болельщики, и люди, которые приедут с целью посмотреть Москву. Но мы не видим каких-либо проблем с размещением, потому что количество отелей сегодня довольно большое. Кроме того, очень многие болельщики поедут после матчей в Москве сразу в другие города проведения чемпионата», — сказал глава ведомства.
Он также отметил, что факты завышения цен на размещение относительно требований, установленных правительством РФ, фиксируются редко. «Специалисты департамента постоянно мониторят цены на соответствие предельно допустимым расценкам, и, надо отдать должное, отельеры сильно цены не завышают. Так, в январе было 12 фактов завышения цен, но после проведенных бесед все гостиницы привели цены в соответствие с требованиями. В феврале эта цифра составила уже девять отелей — но после встреч ситуацию исправили. В марте опять было девять отелей, но мы уже на пути исправления этих ситуаций», — добавил Н. Гуляев.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Свыше 1,3 тыс. столичных отелей прошли спецквалификацию перед ЧМ‑2018 появились сначала на Москва Меняется.
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