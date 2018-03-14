Смолин: зарплаты учителей продолжат расти только при перераспределении бюджета

В начале 2018 года во многих регионах повысились зарплаты учителей за счёт средств, выделенных из федерального бюджета. Чтобы рост доходов преподавателей не прекратился, нужно перераспределить статьи бюджета на 2018-2020 годы, заявил « Парламентской газете » первый зампред Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин

Он пояснил, что в Правительстве обсуждают «бюджетный манёвр», то есть возможное перераспределение финансов в сторону развития образования.

«Скорее всего, результаты этого рассмотрения мы узнаем в мае-июне, когда, вероятно, будут вносить изменения в бюджет на 2018-2020 годы», — сказал парламентарий.

По мнению депутата, пока далеко до достижения поставленных президентом Владимиром Путиным целей сделать зарплату учителей выше средней по региону, а преподавателей вузов — выше двух средних зарплат по региону, где они работают.

Смолин напомнил, что год назад Общероссийский народный фронт заявлял, что в 75 из 85 регионов России указ президента не исполняется.

«Дело в том, что когда я общаюсь с учителями и педагогами в высших учебных заведениях, даже кандидатами наук в регионах, заработная плата, которую они называют, не соответствуют официальной статистике», — сказал Смолин.

Руководитель одного из московских вузов рассказал депутату, что в зависимости от того, как представить данные о структуре занятости в организации, можно получить разные данные по средней заработной плате. «Думаю, статистика — это чаще всего ухищрения», — отметил Смолин.

По данным Министерства труда, в 2018 году регионам выделили на повышение зарплат бюджетникам 80 миллиардов рублей.