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Смолин: зарплаты учителей продолжат расти только при перераспределении бюджета
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Смолин: зарплаты учителей продолжат расти только при перераспределении бюджета 

Парламентская газета 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
В начале 2018 года во многих регионах повысились зарплаты учителей за счёт средств, выделенных из федерального бюджета. Чтобы рост доходов преподавателей не прекратился, нужно перераспределить статьи бюджета на 2018-2020 годы, заявил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.
Он пояснил, что в Правительстве обсуждают «бюджетный манёвр», то есть возможное перераспределение финансов в сторону развития образования.
«Скорее всего, результаты этого рассмотрения мы узнаем в мае-июне, когда, вероятно, будут вносить изменения в бюджет на 2018-2020 годы», — сказал парламентарий.
По мнению депутата, пока далеко до достижения поставленных президентом Владимиром Путиным целей сделать зарплату учителей выше средней по региону, а преподавателей вузов — выше двух средних зарплат по региону, где они работают.
Смолин напомнил, что год назад Общероссийский народный фронт заявлял, что в 75 из 85 регионов России указ президента не исполняется.
«Дело в том, что когда я общаюсь с учителями и педагогами в высших учебных заведениях, даже кандидатами наук в регионах, заработная плата, которую они называют, не соответствуют официальной статистике», — сказал Смолин.
Руководитель одного из московских вузов рассказал депутату, что в зависимости от того, как представить данные о структуре занятости в организации, можно получить разные данные по средней заработной плате. «Думаю, статистика — это чаще всего ухищрения», — отметил Смолин.
По данным Министерства труда, в 2018 году регионам выделили на повышение зарплат бюджетникам 80 миллиардов рублей.
14 марта 2018 года министр образования и науки России Ольга Васильева сообщила в интервью ТАСС, что «в абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 1,6 тысячи рублей в общем образовании, на 4,2 тысячи рублей — в дополнительном образовании детей, на 2,4 тысячи рублей — в профессиональном образовании, на 8,7 тысячи рублей — в высшем образовании».
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