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Столичные власти не планируют вводить платный въезд в центр города
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Столичные власти не планируют вводить платный въезд в центр города 

ТВ Центр 14 марта 2018
Фото: ТВ Центр
От модели атомной станции до макета спутника, от яблочных чипсов до редких французских сыров. Выставка достижений народного хозяйства, кажется, вновь готова оправдывать свое название. Тысячи школьников, студентов и молодых бизнесменов привезли в столицу свои разработки. Форум «Россия — страна возможностей», организованный по инициативе президента, объединил 13 молодежных проектов, передает «ТВ Центр». Мэр Москвы Сергей Собянин на правах хозяина обратился с приветственным словом.
"Сегодня всего 600 городов на планете обеспечивают больше половины мирового валового продукта, а в ближайшие годы уже будет 2/3 всего национального богатства нашей планеты производиться в этих 600 городах и от нас зависит, войдут ли наши города в эти 600 городов, которые будут определять лицо цивилизации, лицо планеты будущего", — отметил Собянин.
Численность населения еще не показатель успеха. Крупнейшие агломераты должны привлекать не только людей, но и капитал. За 7 лет инвестиции в Москву выросли на 70%. А вслед за ними — уровень жизни москвичей.
"Для того, чтобы Москва развивалась, мы в 2010 году сделали разворот, развитие в сторону инвестиций, инвестиции в развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, увеличив инвестиции бюджетные практически в 2 раза", — рассказал Собянин.
Каждый десятый пенсионер получает пособие за счет столичных отчислений в федеральный бюджет. Туризм, инжиниринговые центры, высокотехнологичное производство — главные источники доходов города. Именно в Москве регистрируют 2/3 государственных патентов. Мозговой штурм продолжается даже во время пленарных сессий.
Впрочем, даже самые полезные изобретения теряют смысл без очевидных удобств. Несмотря на рост числа автомобилей, средняя скорость потока на городских магистралях выросла. Образование заняло лидирующие позиции в мировых рейтингах. Продолжительность жизни сравнялась с показателями Парижа и Лондона — более 70 лет. Но все это было бы невозможно без грамотного управления.
Столица по праву может похвастаться одним из самых молодых правительств. Средний возраст руководящего состава — 40 лет. Пример того, как должны работать социальные лифты. Именно для этого создавалась «Россия — страна возможностей» — не столько платформа, сколько трамплин. Для каждого.
Анна Пешехонова, «ТВ Центр».
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