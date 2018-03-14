Владимиро-Суздальский музей-заповедник презентуют на международной выставке

Москве начала свою работу 25-я Московская международная туристическая выставка «MITT 2018» — главное событие туристической индустрии страны. Площадку Владимиро-Суздальского музея-заповедника (стенд D109) уже посетили первые гости.

Экспозиция ГВСМЗ познакомит посетителя с обширной научной, образовательной, выставочной и экскурсионной деятельностью музея-заповедника. Здесь же гости смогут получить консультации по всем вопросам организации музейного досуга во Владимире Суздале , Гусь-Хрустальном и усадьбе «Муромцево».

Выставка «МITT 2018» пройдет с 13 по 15 марта в столичном Экспоцентре на Пресне.